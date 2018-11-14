Минэкономразвития задумало «кабинет» для дачников

Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

Москва, , 12:51 — REGNUM Портал для садоводов и огородников, объединенный с сервисами электронного правительства, может появиться в России. Соответствующий законопроект прорабатывают в Минэкономразвития, пишут 14 ноября «Известия».

Электронный ресурс поможет дачникам выполнить условия нового закона о садоводстве и огородничестве. Среди функций портала — онлайн-голосования и уплата взносов.

Участники садовых товариществ смогут заранее узнавать о собраниях и включать в повестку встреч актуальные вопросы. Расходы товариществ можно будет отслеживать через интернет.

Предполагается также создание отдельного федерального реестра для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году начнет действовать закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». У каждого СНТ, согласно закону, в банке должен быть собственный расчетный счет.