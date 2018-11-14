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Минэкономразвития задумало «кабинет» для дачников

Общество

Расходы товариществ можно будет отслеживать через интернет

Минэкономразвития задумало «кабинет» для дачников
Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979
Дача

Москва, 14 ноября 2018, 12:51 — REGNUM  Портал для садоводов и огородников, объединенный с сервисами электронного правительства, может появиться в России. Соответствующий законопроект прорабатывают в Минэкономразвития, пишут 14 ноября «Известия».

Электронный ресурс поможет дачникам выполнить условия нового закона о садоводстве и огородничестве. Среди функций портала — онлайн-голосования и уплата взносов.

Участники садовых товариществ смогут заранее узнавать о собраниях и включать в повестку встреч актуальные вопросы. Расходы товариществ можно будет отслеживать через интернет.

Предполагается также создание отдельного федерального реестра для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году начнет действовать закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». У каждого СНТ, согласно закону, в банке должен быть собственный расчетный счет.

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Садоводческие товарищества
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