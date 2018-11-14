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Акция «желтые жилеты»: премьер попросил не создавать дорожной блокады

Общество

Премьер-министр Франции предупредил, что будут применяться меры в случае возникновения «дорожной блокады»

Париж, 14 ноября 2018, 12:55 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп предупредил, что будут применяться меры в случае возникновения «дорожной блокады» во время акции протеста автомобилистов «желтые жилеты» 17 ноября 2018 года, сообщает Le Figaro.

Премьер напомнил о необходимости уважать закон и не мешать движению транспорта.

«Я говорю французам: у вас есть право протестовать, конечно, но вы должны взять на себя ответственность и уважать закон», — предупредил Эдуард Филипп, подчеркнув, что он в первую очередь «заботится о безопасности французов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники акции «желтые жилеты» выступят против роста цен на топливо. С 1 января 2019 года цены возрастут на 6,5 евро центов за литр дизельного топлива и на 2,9 евро центов за бензин.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция протеста «желтых жилетов» во Франции: полиции разрешено вмешаться

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