Акция «желтые жилеты»: премьер попросил не создавать дорожной блокады

Париж, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп предупредил, что будут применяться меры в случае возникновения «дорожной блокады» во время акции протеста автомобилистов «желтые жилеты» 17 ноября 2018 года, сообщает Le Figaro.

Премьер напомнил о необходимости уважать закон и не мешать движению транспорта.

«Я говорю французам: у вас есть право протестовать, конечно, но вы должны взять на себя ответственность и уважать закон», — предупредил Эдуард Филипп, подчеркнув, что он в первую очередь «заботится о безопасности французов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники акции «желтые жилеты» выступят против роста цен на топливо. С 1 января 2019 года цены возрастут на 6,5 евро центов за литр дизельного топлива и на 2,9 евро центов за бензин.

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