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Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков стал Героем России

Общество

Также ему присвоено почётное звание «лётчик-космонавт Российской Федерации»

Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков стал Героем России
Иллюстрация: Nasa.gov
Космонавт Сергей Рыжиков

Москва, 14 ноября 2018, 12:38 — REGNUM  Космонавту-испытателю отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Сергею Рыжикову присвоено почётное звание «лётчик-космонавт Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Этим же указом Рыжикову присвоено и звание Героя Российской Федерации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации…», — говорится в тексте документа, опубликованного 14 ноября на официальном портале правовой информации.

Отмечены и заслуги космонавтов-испытателей Фёдора Юрчихина и Олега Новицкого. «За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства» они награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков в качестве командира корабля принял участие в 50-й международной космической длительной экспедиции. Корабль «Союз МС-02» отправился к МКС в октябре 2016 года. В апреле 2017 года Рыжиков вместе с тремя членами экипажа благополучно вернулся на Землю. В космосе участники экспедиции провели 173 дня.

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