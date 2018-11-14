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Жители Калгари проголосовали против проведения в городе ОИ-2026

Общество

«56% избирателей высказались против»

Калгари, Канада, 14 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  В канадском Калгари прошел референдум, по итогам которого местные жители высказались против проведения в городе зимней Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает Sportsnet.

«56% избирателей высказались против того, чтобы город подал заявку на проведение Игр», — передает вещатель.

Отмечается, что всего в референдуме приняли участие почти 305 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции в Буэнос-Айресе сообщил, что исполнительный комитет МОК отобрал три страны в качестве претендентов на проведение ОИ-2026.

По его словам, на проведение соревнований претендуют шведская столица Стокгольм, канадский город Калгари и итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, выступившие с совместной заявкой.

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Олимпийские игры
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