Жители Калгари проголосовали против проведения в городе ОИ-2026

Калгари, Канада, , 12:31 — REGNUM В канадском Калгари прошел референдум, по итогам которого местные жители высказались против проведения в городе зимней Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает Sportsnet.

«56% избирателей высказались против того, чтобы город подал заявку на проведение Игр», — передает вещатель.

Отмечается, что всего в референдуме приняли участие почти 305 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции в Буэнос-Айресе сообщил, что исполнительный комитет МОК отобрал три страны в качестве претендентов на проведение ОИ-2026.

По его словам, на проведение соревнований претендуют шведская столица Стокгольм, канадский город Калгари и итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, выступившие с совместной заявкой.

Читайте также: Определились кандидаты на проведение Олимпийских игр 2026 года