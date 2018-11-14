Игрок ЦСКА: «Поразила Махачкала — там так депрессивно»

Махачкала, , 12:25 — REGNUM Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от посещения городов и стадионов России. Игрок заявил, что больше всего его удивила столица Дагестана, пишет 14 ноября Sports.ru

На вопрос журналиста о том, какой город в России его поразил больше всего, игрок ответил:

«Махачкала. Там так депрессивно — никогда такого не видел. Ощущение, что там два дня назад закончилась война».

Футболист сравнил столицу Дагестана с хорватскими городами Вуковар и Словония, которые пострадали в ходе вооружённого конфликта с Сербией.

Напомним, 21-летний хорватский футболист является игроком английского клуба «Эвертон», но с августа 2018 года на правах аренды выступает за московский ЦСКА.

В Дагестан игрок вместе с командой приезжал 19 октября на матч против махачкалинского «Анжи». Встреча тогда завершилась победой армейцев со счётом 2:0, и один из мячей в ворота соперника забил Никола Влашич.

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