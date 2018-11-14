60% граждан РФ не любят часто менять место работы

Москва, , 12:24 — REGNUM Большинство жителей России предпочитают не менять часто место работы. Так, за последние пять лет работу не меняли 60% граждан. Эти данные почти совпадают с результатами опроса в 2017 году, тогда об этом сказали 65%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Тех, кому всё-таки пришлось менять работу за последние пять лет, оказалось 14%. За последние три года перешли в другую организацию 16% респондентов. За год место работы поменяли 10% граждан РФ.

В основном работу меняют граждане с низкими доходами (менее 10 тыс. рублей на человека в семье). 18% хотя бы раз переходили с места на место за год. Также чаще всего меняют работу молодые люди в возрасте до 24 лет (за год сменили работу 22%, за последние три года 27%).

Реже других за последний год меняли работу люди в возрасте 35−44 года (5%). Также за последние пять не меняли работу люди старше 60 лет (75%) и в возрасте 45−59 лет (66%).

Опрос проведен в октябре 2018 года. В опросе приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (80%), имеющих работу, удовлетворены условиями своего труда. Чаще всего получают удовольствие от работы в городах с населением 50−100 тыс. человек (87%). Меньше всего довольных условиями труда жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников (72%).

Подробнее: 80% работающих жителей России удовлетворены условиями труда