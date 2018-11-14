Около 100 юных инженеров побывали на исторической выставке МЗИКа

Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM Выставочную экспозицию Машиностроительного завода им. М. И. Калинина (Екатеринбург), организованную в рамках сотрудничества с Дворцом молодежи, посетили порядка 100 юных инженеров за четыре дня. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

На выставке представлены образцы первых в истории страны нарезных орудий, зенитные пушки, которые завод изготавливал в годы Великой Отечественной войны, отдельные элементы оружия, информационные стенды. Как пояснил один из посетителей выставки — семиклассник Трофим И. — он не первый год всерьез увлекается вооружениями, самостоятельно мастерит из дерева и пластика макеты оружия и ради развлечения соорудил авторский «питардострел» с автоматическим запиранием затвора.

«Я даже не знал, что в нашем городе находится завод, где разрабатывали и производили такую уникальную технику, обороняющую нашу страну», — сказал школьник.

Он признался, что для него посещение выставки стало настоящим открытием, а в будущем хотел он бы стать инженером в области создания оружия.

«Им было интересно все: как устроена знаменитая калининская «сорокапятка», как работает автоматический прицел конструкции Льва Вениаминовича Люльева и взрыватель в зенитке 52-К», — сообщил руководитель выставочной экспозиции ПАО «МЗИК» Антон Кузьмин.

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