Жителя Дагестана обвиняют в нападении на судебного пристава

Махачкала, , 12:18 — REGNUM Уголовное дело за причинение вреда здоровью судебному приставу возбуждено, а отношении 34-летнего жителя дагестанского города Избербаш. Он пытался помешать изъятию своего автомобиля, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, 20 июня 2018 года к подозреваемому пришли судебные приставы для наложения ареста на его автомобиль. Исполнители действовали исходя из вступившего в силу решения суда о взыскании имущественного ущерба. Однако родственники должника всячески мешали приставам, в том числе пытались вывезти автомобиль с территории дома.

Позже прибыл и сам должник вместе с ещё одним близким родственником. В ходе конфликта подозреваемый, не желая отдавать свой автомобиль, провёл в отношении одного из приставов борцовский приём с опрокидыванием. В результате потерпевший получил двойной перелом костей правой руки.

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Как сообщало ИА REGNUM, за убийство полицейского и другие тяжкие преступления перед судом предстанет житель Дагестана Шамиль Ю. По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый в составе бандформирования напал с ножом на участкового в селе Большая Задоевка Кизлярского района республики. От полученных ранений полицейский скончался на месте. Похитив табельный пистолет потерпевшего и завладев его служебным автомобилем, бандиты скрылись с места преступления.