Замерзающие жители Украины устроили бунт в центре Киева

Киев, , 12:15 — REGNUM Жители Киева вышли на улицу, чтобы выразить своё недовольство отсутствующим до сих пор в их квартирах отоплением. В этом они обвиняют жилищно-эксплуатационную контору, а также министерство регионального развития, которому подчиняется контора. Акция состоялась в центре украинской столицы на бульваре Леси Украинки.

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Протестующие с плакатами в руках беспрерывно переходили с одной стороны проезжей части на другую по переходному переходу, передаёт NewsOne. В результате образовалась автомобильная пробка. Многие автолюбители с пониманием относились к участникам акции, однако нашлись и такие, кто вступил в перепалку с митингующими, требуя освободить проезд. К настоящему времени акция уже завершилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время без отопления на Украине остались десять больших городов. Так, в Кривом Роге без тепла замерзают 300 тыс. человек, а школьники ушли на внеплановые каникулы. В Смеле Черкасской области, где живёт 68 тыс. человек, готовятся объявить чрезвычайное положение.

Добавим, что из-за долгов перед «Нафтогазом Украины» без газа остались 22 теплоснабжающих предприятия страны, 12 из которых являются крупными покупателями голубого топлива. Главные проблемные населённые пункты, где работают компании: Кривой Рог, Смела, Северодонецк, Первомайск, Шепетовка, а также проблемы с долгами есть в Херсонской области.

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