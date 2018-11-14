Жители Москвы пояснили, кому из политиков доверяют больше всего

Москва, , 12:00 — REGNUM Отношение жителей Москвы к мэру Сергею Собянину за прошедшие полгода еще немного улучшилось. На сегодняшний день хорошо к нему относятся 55% москвичей (апреле 2018 года — 50%). 33% относятся нейтрально и около 9% относятся плохо. Таковы данные опроса проведенного «Левада-центром».

К депутатам Московской городской думы хорошо относятся 18%, плохо — 21%, занимают нейтральную позицию — 45% москвичей. Примерно такое же отношении жителей мегаполиса и к депутатам муниципальных собраний районов Москвы. 34% оценили свое отношение как среднее, 33% затруднились ответить что-либо о работе депутатов.

Больше всего из политиков жители Москвы доверяют президенту РФ Владимиру Путину (39%). Второе место у мэра Москвы Сергея Собянина (24%), третье — у Сергея Шойгу (10%). Четвертую строчку занял Владимир Жириновский (9%). Пятое место поделили Дмитрий Медведев и Сергей Лавров (по 7%). Затем следует Геннадий Зюганов (6%).

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то за Путина проголосовали бы 40% москвичей. Остальные политики на сегодняшний день не вызывают интерес у горожан (менее 2%). Не стали бы голосовать 23% жителей Москвы.

Опрос проведен 4−18 октября 2018 года. Среди 512 жителей Москвы в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью на планшетах) Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Читайте также: Путин остается лидером в рейтинге доверия граждан РФ политикам

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, президент РФ Владимир Путин остается лидером в рейтинге доверия жителей России политикам. Так, показатель рейтинга доверия Путину в конце мая 2019 года составил 46,9%. Индекс доверия составил 44%.

Ранее на эту тему: 80% жителей России дают хорошую оценку работе Путина