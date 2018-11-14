Долгий путь домой: останки героя Великой Отечественной не могут похоронить

Иваново, , 11:59 — REGNUM Жительница города Иваново на протяжении нескольких месяцев не может забрать останки своего дяди, погибшего в годы Великой Отечественной войны в боях в Смоленской области. Поехать лично женщина не может из-за отсутствия средств, а власти на ее просьбы не реагируют. От отчаяния она обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину в надежде на помощь. Открытое письмо опубликовано на специализированной платформе в сети интернет.

Останки красноармейца Вадима Васильевича Большакова 1918 года рождения, уроженца Иванова, были найдены поисковиками 11 июля этого года в Кардымовском районе Смоленской области, в урочище Пищино. Известно, что призван Большаков был из Москвы в 1941 году, а с 1944 года числился пропавшим без вести. Из родных у него на тот момент оставалась родная тетя.

«Прошло почти полгода, а останки героя Великой Отечественной войны так и находятся там, где их нашли! — обращается к президенту автор письма — родственница погибшего красноармейца. — Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Алексеев Александр Александрович послал письмо главе города Иваново т. Шарыпову ещё в начале сентября! Это письмо затеряли! Сегодня вновь был отправлен факс! Я подавала лично обращение к губернатору Ивановской области Воскресенскому С.С. о содействии и помощи! Я пенсионер с минимальной пенсией 8400 руб. и не могу поехать, чтобы участвовать в передаче торжественной останков моего дяди! Я устала искать виноватых и справедливость!»

В годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области шли ожесточенные бои — сначала в 1941 году, затем — в 1943−44 годах. Названия многих населенных пунктов до сих пор ассоциируются с географией войны: Вязьма, Ельня, Ярцево, Духовщина, Велиж, Демидов. Кардымский район не стал исключением. Соловьевская переправа стала одной из пяти переправ на Днепре, через которые поддерживали связь с тылом, а затем выходили из окружения 16-я и 20-я армии во время Смоленского сражения в 1941 году.