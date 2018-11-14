Среда, 14 Ноября 2018 года
12:21:24 МСК

Минэнерго Казахстана усовершенствует экологический кодекс республики

Общество

В новый кодекс будет включена глава «Стратегическая экологическая оценка»

Астана, 14 ноября 2018, 11:57 — REGNUM  Министерство энергетики Казахстана разработает поправки в экологический кодекс республики с учетом рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом заявил заместитель министра энергетики Сабит Нурлыбай на круглом столе, посвященном совершенствованию системы экологической оценки в Казахстане, сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

Заместитель министра отметил, что в новом экологическом кодексе будут предусмотрены главы по оценки воздействия на окружающую среду. В новый кодекс будет также включена главы «Стратегическая экологическая оценка» и «Трансграничная процедура».

Напомним, отраслевые ассоциации Казахстана негативно оценивали действующий экологический кодекс Казахстана, так как он устарел и не направлен на системное решение проблемы окружающей среды.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия и Казахстан будут сотрудничать в области зеленой экономики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить