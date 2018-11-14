Минэнерго Казахстана усовершенствует экологический кодекс республики

Астана, , 11:57 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана разработает поправки в экологический кодекс республики с учетом рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом заявил заместитель министра энергетики Сабит Нурлыбай на круглом столе, посвященном совершенствованию системы экологической оценки в Казахстане, сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

Заместитель министра отметил, что в новом экологическом кодексе будут предусмотрены главы по оценки воздействия на окружающую среду. В новый кодекс будет также включена главы «Стратегическая экологическая оценка» и «Трансграничная процедура».

Напомним, отраслевые ассоциации Казахстана негативно оценивали действующий экологический кодекс Казахстана, так как он устарел и не направлен на системное решение проблемы окружающей среды.

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