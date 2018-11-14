Конституционный суд РФ защитил от увольнения педагогов без профобразования

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Конституционный суд РФ признал неконституционным судебную практику, которая позволяет использовать отсутствие профессионального образования в качестве единственного повода для увольнения педагогических работников со стажем, сообщается 14 ноября на сайте КС.

«Если работник, уже состоящий в трудовых отношениях с учреждением, успешно выполнял свои обязанности и прошел аттестацию, то одно только отсутствие у него должного образования не может служить причиной его увольнения», — говорится в решении суда.

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Так, суд рассмотрел дело Ирины Серегиной, которая на протяжении 11 лет работала воспитателем в детском саду в городе Камышин Волгоградской области. За это время женщина прошла несколько аттестаций и постоянно повышала квалификацию, однако летом 2017 года ее уволили из-за отсутствия высшего или среднего профессионального образования.

Отмечается, что всего женщина непрерывно проработала в должности воспитателя почти 30 лет, но диплома у нее не было. В 1992 году Серегина получила неполное высшее образование в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

Суды, в которые обращалась женщина, не принимали доводы о том, что после вступления в силу в 2013 году соответствующего закона она продолжала работать, а работодатель не предъявлял никаких претензий. В итоге Конституционный суд защитил от увольнения аттестованных воспитателей детских садов с педагогическим опытом, но без необходимого образования.

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