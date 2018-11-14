У 20 учебных заведений Казахстана отозваны лицензии

Астана, , 11:35 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана отозвало лицензии 20 учебных заведений, заявил 14 ноября заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагаметов на республиканском форуме первичных партийных организаций правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), сообщает агентство «Казинформ».

Заместитель министра отметил, что государство дополнительно выделило вузам 20 тыс. грантов, что повышает ответственность университетов за качество образования.

Аймагаметов напомнил, что вузы будут лишаться лицензии в случае трудоустройства менее 50% выпускников. Чиновник считает, что трудоустройство меньше данного показателя свидетельствует о низком качестве образования или невостребованности специальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу заявил, что число граждан Казахстана, уезжающих учиться за рубеж, свидетельствует о низком качества высшего образования в республике.

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