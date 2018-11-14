Социологические опросы считают необходимыми 91% граждан РФ

Москва, , 11:27 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (91%) считают, что социологические опросы среди населения проводить необходимо. При этом, по мнению более половины граждан (51%), это «безусловно» нужно делать. В обществе растёт запрос на данные соцопросов, но доверие к их результатам снижается. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Суммарное доверие к результатам соцопросов составило 58%. Скептически относятся к результатам соцопросов 37% граждан. 53% опрошенных думают, что результаты опросов фабрикуются, чтобы оказывать влияние на людей. При этом индекс доверия к социологическим данным продолжает сниматься (с 35 п. в 2015 г. до 12 п. в 2018 г.).

По мнению 78% жителей России опросы помогают узнать мнение людей о положении дел в месте их проживания. 61% полагает, что результаты опросов используются органами власти для повышения эффективности их работы. 52% утверждают, что опросами в основном занимаются ученые для научных исслдований. Примечательно, что 46% граждан назвали соцопросы просто «модным делом».

Более 70% жителей России доверяют данным опросов

Опрос проведен 8 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, Подавляющее большинство жителей России покупают отечественные продукты питания, однако при выборе техники предпочтения отдаются зарубежным брендам.

Подробнее: Жители России предпочитают покупать отечественные продукты — ВЦИОМ