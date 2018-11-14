«Ситуация катастрофическая, общество на грани» — мэр украинского города

Смела, Украина, , 11:22 — REGNUM Город Смела Черкасской области находится на грани социального взрыва, заявил мэр города Алексей Цыбко 14 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«С каждым днем температура становится ниже. Мы слили воду из системы отопления. В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин», — заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что будет требовать вмешательства премьер-министра Владимира Гройсмана, поскольку ситуация требует немедленного решения.

Напомним, в Смеле объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Жители города митингуют возле горсовета, ранее они перекрывали трассу, ведущую на Киев.

В «Нафтогазе» отказываются поставлять теплопоставщикам города газ до тех пор, пока не будет решён вопрос погашения долгов.

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