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Новосибирские депутаты хотят на час продлить новогоднюю ночь

Общество

Они предлагают установить новую норму тишины в ночь с 31 декабря на 1 января

Новосибирские депутаты хотят на час продлить новогоднюю ночь
Цитата из х/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР
За пять минут до Нового года

Новосибирск, 14 ноября 2018, 11:14 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предложили установить новую норму тишины в ночь с 31 декабря на 1 января — новогодняя ночь может быть продлена на один час. Инициатива была озвучена на заседании комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению накануне, 13 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В связи с предложением изменения могут коснуться статьи 2 и 4 регионального закона «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области», а также статьи 4.2 закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Отметим, что в настоящее время на территории региона не разрешается шуметь в ночное время — с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному времени». В новой же редакции закона предлагается окончание фразы заменить на «…за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января по местному времени».

Необходимость новой нормы тишины, когда новосибирцы смогут легально шуметь в квартирах и домах до 4 часов утра в новогоднюю ночь, законодатели объяснили переходом Новосибирской области в другой часовой пояс.

«Это изменение связано с тем, что у нас изменились часовые пояса, была привязка к Москве. В своё время, когда принимали закон, разница с Москвой была три часа, а теперь она составляет четыре. Поэтому вносятся изменения такого характера», — отметил заместитель председателя комитета Заксобрания области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 02:00 (время местное) 24 июля 2016 года время в Новосибирске и Новосибирской области было переведено на час вперёд. Разница новосибирского времени с московским составила +4 часа.

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Реформа часовых поясов
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