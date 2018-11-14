Пермской пенсионерке с язвами предоставят социальное жильё

Пермь, , 11:24 — REGNUM В Прикамье пенсионерка, чья ситуация получила федеральную огласку, обретёт социальное жильё. По закону власти должны выделить ей однокомнатную квартиру, сообщает портал «Жизнь ДД».

Напомним, во второй половине октября большой резонанс возник после предания огласке тяжёлой ситуации, в которой оказалась жительница Кизела Лилия З. У 70-летней женщины из-за варикозного расширения вен возникло осложнение — трофическая язва на ногах. Пермячка, по сути, заживо гнила. Она арендовала комнату в общежитии, жильцы и посетители которого утверждали, что здание пропахло трупным запахом. Лилия З. оказалась бессильна перед ударом судьбы. Пенсионерка не могла самостоятельно прийти на приём к врачу, а на частных медиков у неё нет средств. Только после федеральной огласки чиновники и медики активизировались.

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У пенсионерки появилась медсестра, которая сделала перевязки. 29 октября женщину доставили в Пермь и поместили в больницу. Во время лечения выяснилось, что у пациентки третья группа инвалидности, хотя положена первая, что даёт преимущество в получении жилья.

В настоящий момент власти Кизеловского района готовы предоставить Лилии Михайловне однокомнатную квартиру в Шахтинском сельском поселении.

Добавим, ранее о правах женщины на жильё заявлял правозащитник Александр Прохоров, который в конце октября приезжал в Кизел на помощь Лилии З. Однако во время визита в город он не смог добиться получения справки в местной поликлинике, которая бы подтверждала права женщины.

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