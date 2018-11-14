На Запорожской АЭС отремонтировали энергоблок и провели учения

Энергодар, Украина, , 11:05 — REGNUM В Энергодаре запустили 1-й блок Запорожской АЭС, который два месяца находился в ремонте, сообщил 14 ноября официальный сайт предприятия.

«Сегодня 14 ноября 2018 года в 7 часов 23 минуты энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к сети после завершения планового среднего ремонта. Ведется набор мощности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе станции отметили, что идут 42-е сутки ремонта энергоблока №3 и четвёртые сутки ремонта энергоблока №6.

Также, на энергоблоке №3 решили провести учения, направленные на отработку ликвидации условной аварии с выбросом радиоактивных веществ.

«Главной целью тренировки является проверка готовности и отработка действий руководящего состава, оперативного персонала и персонала, входящего в состав объектовых формирований гражданской защиты (аварийных групп и бригад)», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинское правительство увеличило расходы на атомную безопасность в 2,5 раза, почти до $963 млн. Вероятно это связано с ростом числа поломок на атомных станциях Украины.

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