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В 2018 г. в РФ возбуждено 1149 дел о подпольном игорном бизнесе — СКР

Общество

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край оказались в текущем году в лидерах по количеству дел о подпольном игорном бизнесе

Москва, 14 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  В Российской Федерации ежегодно возбуждается более 1,5 тыс. уголовных дел о нелегальном игорном бизнесе. Об этом, как передает ТАСС, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, за девять месяцев текущего года в стране было возбуждено 1149 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 171.2 Уголовного кодекса («незаконная организация или проведение азартных игр»).

Петренко напомнила, что в 2015 году по данной статье возбудили 1564 уголовных дела, в 2016 году — 1693, в 2017 году — 1680.

По ее словам, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край оказались в текущем году в лидерах по количеству дел о подпольном игорном бизнесе.

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