Не саратовский депутат Америку открыл: о выводах по «макарошковой» диете

Барнаул, , 10:50 — REGNUM К заявлению о необходимости увеличения прожиточного минимума, озвученному депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко по итогам «макарошковой» диеты, приковано чересчур большое внимание, считает депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, кандидат медицинских наук Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение коллеги об увеличении размера прожиточного минимума, он в частности, отметил:

«А ведь в данном случае Америку открыл совсем не он. Роль Бондаренко лишь в том, что он скандальным образом озвучил всем известную проблему. Действительно величина прожиточного минимума, а равно и различных социальных выплат, по мнению населения и даже экономистов, занижена. По сути, прожиточный минимум в России, на который ориентируются при определении МРОТ, не позволяет современному человеку жить в комфортных условиях. Поэтому, безусловно, государство должно стремиться к увеличению его размера.

То, что мы имеем сейчас, связано со стремлением государства сбалансировать бюджет, снизить его расходную часть. Государство признает недостаточный размер выплат, но они гарантированы в любом случае, даже при самой неблагоприятной экономической ситуации. Не в последнюю очередь это обусловлено внешними вызовами и угрозами, требующими увеличения расходов на оборону и безопасность, увеличивающими экономические риски.

Правительство России, которое я считаю компетентным и квалифицированным, не может допустить неисполнения своих обязательств. Считаю, что условия для кардинального увеличения расходов на социальную сферу, роста прожиточного минимума и МРОТ появятся при нормализации политической обстановки в мире и устойчивом росте промышленного производства в стране», — резюмировал депутат Алтайского краевого Заксобрания Павел Шумихин.

Напомним, на эксперимент с «макарошковой диетой» Николай Бондаренко решился после спора с экс-министром труда Натальей Соколовой, утверждавшей что на 3,5 тысячи рублей пенсионеру вполне можно полноценно питаться. Однако уже через две недели после его начала народный избранник заявил, что похудел на шесть килограммов и самочувствие его ухудшилось.

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