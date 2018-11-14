Спортивные достижения: губернаторские стипендии получат 250 пермяков

Пермь, , 10:44 — REGNUM В Пермском крае 250 юных спортсменов будут получать губернаторскую стипендию. Показателями для назначения стипендии являются спортивные достижения кандидатов в возрасте до 21 года на получение стипендии в году, предшествующем году назначения и выплаты стипендии.

Размер стипендии составляет 5 000 рублей в месяц за завоевание спортсменами с первого по шестое место в первенстве мира, в первенстве Европы, в чемпионате или кубке (финале кубка) России; с первого по третье места в первенстве России или спартакиадах молодёжи (учащихся) России; первого места в первенстве Приволжского федерального округа. Выплата стипендии осуществляется в течение года.

Указ главы региона об утверждении Положения о стипендии губернатора Пермского края «Юные спортсмены Прикамья» опубликован на портале правовой информации. Примечательно, что ещё год назад (в 2016 году) в указе речь шла о 140 стипендиатах. Таким образом, число получатели губернаторских стипендий выросло почти в два раза.

В целях проведения отбора кандидатов на получение стипендий создаётся комиссия министерства физической культуры и спорта Пермского края. Кандидатуры для назначения стипендии отбираются на заседании комиссии в срок до 30 января 2018 года. В случае если количество кандидатов на назначение стипендии превышает установленное количество стипендий, стипендия назначается имеющим наиболее высокие спортивные достижения кандидатам — членам спортивных сборных команд Пермского края по базовым видам спорта.