В Петербурге расширили число получателей выплаты к 75-летию снятия блокады

Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Петербургский парламент решил расширить категорию людей, которые получат единовременную выплату в связи с 75-летием снятия блокады Ленинграда. Соответствующие поправки были одобрены на пленарном заседании 14 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, депутаты поддержали предложение врио губернатора Александра Беглова и добавили в список получателей тех граждан, которые награждены знаками «За оборону Ленинграда» или являются блокадниками, но не зарегистрированы в Северной столице. Таких в России около 22 тыс. человек. По словам Беглова, на эти цели потребуется дополнительно 16,5 млн рублей.

Кроме того, как заявила депутат Елена Киселева, единороссы решили также направить выплаты тем петербуржцам, кто был рожден до апреля 1928 года, но по каким-либо причинам не является ветераном Великой Отечественной войны. Таких жителей в городе насчитывается около 5 тыс. человек.

Напомним, ранее Заксобрание Петербурга уже поддержало в первом чтении законопроект, согласно которому блокадники, ветераны, инвалиды и дети войны, которые зарегистрированы в Петербурге, получат по 7 тыс. рублей в связи с юбилейной датой в 2019 году. На эти цели в бюджете заложено 1 млрд 600 млн рублей. Пожилые жители Петербурга, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получат по 3 тыс. рублей.

Добавим, на начало апреля 2018 года в Петербурге жили 125 тыс. 473 человека из числа инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

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