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Бoльшая часть «каравана мигрантов» находится еще в 2 тыс. км от США

Общество

До границы с американским городом Сан-Диего добрались лишь 357 человек

Бoльшая часть «каравана мигрантов» находится еще в 2 тыс. км от США
Киприан Мажерник. Мигранты. 1944

Мехико, 14 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Бóльшая часть «каравана мигрантов» из стран Центральной Америки находится в 2400 км от границы США с Мексикой, сообщает Deutsche Presse-Agentur 14 ноября.

Бóльшая часть каравана, состоявшего из 5 тыс. человек и разделившегося при попадании на территорию Мексики, находится на значительном удалении от своей цели — границы США. Самая большая группа находится в мексиканском городе Гвадалахара. Вторая группа в составе 1200 человек расположилась на спортивном стадионе в столице Мехико. Третья группа из примерно 2 тыс. человек движется на север из мексиканского штата Веракрус.

До границы с США добралась небольшая группа из 357 человек, прибывшая в приграничный город Тихуана на 9 автобусах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мигрантов взобрались на пограничный забор, отделяющий Тихуану от американского города Сан-Диего. Находящиеся в боеготовности американские пограничники не ответили на эту провокацию.

Читайте ранее в этом сюжете: «Караван мигрантов» достиг границы США с Мексикой

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