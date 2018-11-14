В диктанте по казахскому языку на латинице приняли участие 1,5 млн человек

Астана, , 10:46 — REGNUM В Казахстане состоялся общенародный диктант на латинице, в котором приняли участие 1,5 млн человек, сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

Диктант был организован министерством культуры и спорта в рамках плана по переводу казахского алфавита на латинскую графику. Мероприятие направлено на популяризацию нового алфавита и овладение практическими навыками письма на основе латинской графики.

Как сообщало ИА REGNUM, паспорта граждан Казахстана и другие документы в республике будут выдавать на латинице. Требование должно быть исполнено в период с 2021 по 2025 год.

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