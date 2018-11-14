Рисунки покемонов помогли художнику-любителю попасть в большое кино

Сакраменто, США, , 10:59 — REGNUM Калифорнийский иллюстратор Р. Д. Палмер несколько лет рисовал «реалистичных» покемонов и выкладывал рисунки в своём профиле на DeviantArt. В итоге художника-любителя заметили создатели фильма «Покемоны. Детектив Пикачу» и пригласили работать над картиной. Об этом Палмер рассказал в своём Instagram после выхода трейлера фильма.

https://www.instagram.com/p/BqGAdzeDU52/

Увлечение покемонами появилось у художника шесть лет назад. Он начал фантазировать на тему того, как бы они выглядели, если бы жили в реальности. В основу многих образов легли существующие животные. Каждое из существ Палмер подписывал, указывал его основные характеристики, а рядом изображал человеческую фигуру для масштаба. В 2013 году иллюстратор собрал все свои работы в одну масштабную иллюстрацию.

https://www.instagram.com/p/BnUa8TtH1FA/

Оригинальный арт принёс Палмеру не только популярность в сети, но и работу. Главный художник фильма «Детектив Пикачу» пригласил иллюстратора на должность концепт-художника после того, как наткнулся на галерею с рисунками Палмера по запросу «реалистичные покемоны».

Напомним, премьера фильма «Покемоны. Детектив Пикачу» запланирована на 8 мая 2019 года. Главного героя озвучил актёр Райан Рейнольдс. В проекте также приняли участие Сьюки Уотерхаус, Кэтрин Ньютон и Кэн Ватанабэ. Режиссёром фильма выступил Роб Леттерман.

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