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В 2018 году премию «Золотое перо России» получат пять человек

Общество

14 ноября в Театре Российской армии в Москве состоится торжественное собрание, посвящённое 100-летию Союза журналистов России

Москва, 14 ноября 2018, 10:37 — REGNUM  В этом году премию «Золотое перо России» получат пять человек, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Пятеро выдающихся журналистов станут лауреатами высшей награды СЖР — «Золотое Перо», — приводит слова Соловьева пресс-служба СЖР.

По его словам, три человека получат награду «Легенда российской журналистики», четверо — «Медиаменеджер года» и 13 — награду «За профессиональное мастерство».

Напомним, сегодня, 14 ноября, в Театре Российской армии в Москве состоится торжественное собрание, посвящённое 100-летию Союза журналистов России. Помимо поздравлений, выступлений известных артистов и представлений, посвящённых истории журналистики, состоятся награждения от имени СЖР.

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