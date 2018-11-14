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Без газа остались 22 теплоснабжающих предприятия Украины — Нафтогаз

Общество

В проблемах винят местные власти

Киев, 14 ноября 2018, 10:43 — REGNUM  НАК «Нафтогаз» отказался заключать договора на поставку газа с 22 компаниями в девяти регионах Украины, сказано 12 ноября в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

«По состоянию на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях у НАК «Нафтогаз Украины». Вместе с тем «Нафтогаз» сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах», — сказано в заявлении.

В компании отметили, что причиной стали долги предприятий перед «Нафтогазом», а также отсутствие графика их погашения.

Наиболее проблемными в «Нафтогазе» считают Херсонскую область, города Кривой Рог, Смелу, Северодонецк, Первомайск и Шепетовку.

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По мнению представителей «Нафтогаза», ответственность за сложившуюся ситуацию несут местные власти, которые вовремя не озаботились урегулированием вопроса о задолженности.

«Нафтогаз» обеспокоен тем, что бездействие некоторых органов местной власти и управляющих имуществом ТЭЦ уже в который раз превращает жителей местных общин в заложников», — сказано в заявлении.

Напомним, 13 ноября в Кривом Роге после протестов жителей запустили все котельные. Без тепла остаются жители многих городов Украины, которые угрожают повторить опыт криворожцев и поднять бунт.

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