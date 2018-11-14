Голодавшим пожарным в Якутии пообещали новое здание части

Якутск, , 10:40 — REGNUM Председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков отверг информацию о том, что некоторые противопожарные подразделения республики будут расформированы. А здание, в котором работают дважды объявлявшие голодовку пожарные республики в Кангалассах, будет заменено на новое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Сама часть расформировываться не будет. Что касается здания противопожарной службы, то в ноябре 2017 года производилась оценка его состояния, и оно было признано аварийным. Как руководитель, курирующий эту структуру, я не могу допустить угрозу личному составу. Сейчас ведутся переговоры с министерством экономики республики по строительству нового здания», — отметил Дмитрий Лепчиков.

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Он также заверил, что практически все нарушения, которые допускались в части выплаты сотрудникам ГБУЦ «Противопожарная служба Якутии», устранены, а компенсации за просроченный период — выплачены.

«Также в соответствии с концепцией повышения заработной платы у работников с 1 января 2018 года было повышение заработной платы на 4%. Также в настоящее время разработана и достигнута договоренность между работниками и работодателями, и в ближайшее время будут внесены дополнения и изменения в коллективный договор, который на сегодняшний день действует и куда внесены дополнения именно в части дополнительной выплаты. Работникам государственной противопожарной службы — начальникам караула, водителям-пожарным, чьи специальности относятся к опасным профессиям, должны быть дополнительные выплаты. Законодательство приняло ставку 4 процента и в соответствии с этим законодательством мы обязаны производить дополнительные выплаты. На сегодняшний день они производятся», — заверил Лепчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники пожарной части в Кангалассах объявляли голодовку дважды — в апреле и октябре 2018 года. Первая акция протеста длилась чуть более суток, вторая — более трёх суток. Результатом обеих голодовок стали обещания сотрудникам части устранить нарушения по оплате труда и выплатам компенсаций за переработки, выдать средства индивидуальной защиты в необходимом объёме и по сезону, восстановить уволенных в борьбе за свои права сотрудников.