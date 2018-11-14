Петербургских школьников будут возить на места захоронений жертв репрессий

Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В ближайшем будущем петербургских старшеклассников будут возить на экскурсии на Левашовское мемориальное кладбище под Петербургом, где захоронены жертвы политических репрессий 1930−1950-х годов. Об этом стало известно из ответа комитета по образованию Санкт-Петербурга на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее с подобной инициативой выступил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Вишневский сообщил, что чиновники комитета по образованию поддержали предложение.

«Дано поручение Академии постдипломного педагогического образования разработать методические рекомендации по проведению тематических экскурсий для старшеклассников на Левашовском мемориальном кладбище», — сообщил депутат от «Яблока».

Первые экскурсии для учащихся старших классов на Левашовское кладбище состоятся уже во втором полугодии 2018−2019 учебного года.

По мнению депутата, важность подобной работы со школьниками объясняется тем, что, по данным социологов, «почти половина молодых людей ничего не слышала о политических репрессиях».

Ранее в День памяти жертв политических репрессий 30 октября омбудсмен Петербурга Александр Шишлов сказал заявил, что каждый, кто хотя бы раз побывал на Левашовском кладбище, никогда не забудет о политических репрессиях. «Давайте добьемся, чтобы каждый петербургский школьник посетил Левашово», — сказал Шишлов.

В поселок Левашово свозили тела казненных в Ленинграде в период с августа 1937 по 1954 годы. В Левашово располагался засекреченный могильник НКВД. По официальным данным, в период репрессий с 1937 по 1954 годы в Ленинграде расстреляны 46 771 человек, из них 40 485 — по политическим обвинениям. Секретность с могильника в Левашовской пустоши была снята лишь в 1989 году, а 18 июля 1989 года решением Исполкома Ленгорсовета №544 Левашовское захоронение признано мемориальным кладбищем.

В Санкт-Петербурге с 1992 года ежегодно проводятся мероприятия в связи с Днем памяти жертв политических репрессий. С 1995 года за счет средств городского бюджета издается книга памяти «Ленинградский мартиролог, 1937−1938».

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