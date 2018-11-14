Журналист сомневается в компетенции саратовского депутата, севшего на диету

Новосибирск, , 10:20 — REGNUM Выводы по поводу «макарошковой диеты» саратовского депутата областной думы Николая Бондаренко, заявившего о необходимости повышения прожиточного минимума для пенсионеров с 3,5 до 10 тыс рублей, привели в некоторое замешательство корреспондента «КП-Новосибирск» Вадима Алексеева, который ранее провёл аналогичный эксперимент и отмечал, что ему удалось не только разнообразно писаться на 3,5 тысячи, но ещё и сэкономить 600 рублей.

«Давайте тогда уточним, для чего нужен прожиточный минимум. Это величина — для социальных выплат. Вот есть, допустим, малоимущая семья — им доплачивает казна, чтобы у людей был минимум. А кто платит в казну? Те, кто вкалывает и платит налоги. И, стало быть, Бондаренко мне говорит: «Вадик, ну ты же — работящий мужик, давай-ка ты побольше будешь делиться с малоимущими. Ну, не работается им, а фруктов хотят».

Ни на себя потрать, ни родителей, ни на близких… Сдай в кубышку, чтобы оттуда раздавали малоимущим. Да я просто в восторге от такой инициативы!», — отметил Вадим Алексеев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM комментируя слова Николая Бондаренко. Ранее журналист пояснял, что существенно экономить средства в ходе эксперимента ему помогло собственноручное приготовление блюд и покупка продуктов по акциям.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, подводя итоги эксперимента по питанию на прожиточный минимум, который составляет 3,5 тыс. рублей в месяц, депутат-коммунист Саратовской областной думы Николай Бондаренко пришёл к выводу, что Госдуме РФ следовало бы увеличить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей.

Ранее этот депутат поспорил с теперь уже бывшим министром труда Натальей Соколовой, утверждавшей, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться. Однако же у Николая Бондаренко, решившего на практике проверить слова чиновницы, «министерская» диета явно не задалась. Народный избранник заявил, что за первые две недели эксперимента похудел на шесть килограмм и плохо себя чувствует.

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