На Урале проводится служебная проверка из-за детского квеста-страшилки

Сосьва, Свердловская область, , 10:25 — REGNUM Прошедший в районном культурно-спортивном комплексе (РКСК) посёлка Сосьвы Свердловской области молодёжный квест стал причиной скандала. Родители, которые присутствовали во время проведения игры-страшилки, написали обращение в администрацию Сосьвы, а глава городского округа Геннадий Макаров назначил служебную проверку.

Как сообщает издание «Серов Глобус», информация о проведенной в РКСК квест-игры с элементами детских страшилок стала предметом рассмотрения на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам думы Сосьвинского городского округа.

Депутаты напомнили, что недавно в Сосьве были случаи подросткового насилия, однако организатор мероприятия, руководитель отдела по занятости молодежи Константин Гунько подчеркнул, что квест не имеет к ним никакого отношения.

Тем не менее ряд народных избранников посчитали данное мероприятие опасным для детской психики и намерены обратиться к специалистам для проведения экспертизы квеста-страшилки.

«Вы делаете это для благих целей, но данный квест — это пропаганда культа смерти. Оторванные руки, мертвый младенец, «Долорес умерла «, вот это болтающееся непонятно что. Приколотая иголками символика смерти», — отметила депутат Татьяна Петрожицкая.

Отметим, что молодёжный квест прошёл РКСК Сосьвы 28 октября и в нём участвовали 10 детей. Также на мероприятии в качестве наблюдателей присутствовали родители. Именно они потребовали разобраться в законности данного мероприятия, заявив, что не были проинформированы о сути квеста.

В итоге по их обращению в начале ноября состоялось совещание у главы Сосьвинского городского округа, а затем рассмотрение сложившейся ситуации на постоянной комиссии по социальным вопросам городской думы. Было принято решение провести экспертизу квеста с привлечением психологов.

Отметим, что после рассмотрения ситуации в представительном органе художественный руководитель РКСК Евгений Шенгальс написал заявление на увольнение.