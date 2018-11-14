В мэрии Челябинска открестились от «вхолостую» работающих мусоровозов

Челябинск, , 10:13 — REGNUM В Челябинске местные жители снова жалуются на недобросовестных подрядчиков. От населения стали поступать сигналы о том, что мусоровозы стоят возле мусорных контейнеров по несколько минут с включённым двигателем и затем уезжают, так и не вывезя отходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Чиновники уже отреагировали на такие сигналы. По их словам, речь идёт о провокациях, которые не имеют никакого отношения к деятельности добросовестных подрядчиков.

«Компании, работающие в настоящее время на рынке, получают деньги от населения за оказанную услугу по вывозу мусора, а не за пройденный по системам учета километраж», — заявили в мэрии.

Чиновники призывают горожан фиксировать подобные случаи на видео или фото и затем присылать в пресс-службу мэрии. Собранная информация будет передана в соответствующие надзорные органы.

Отметим, 11 сентября в Челябинске была закрыта городская свалка — и за этим последовал мусорный коллапс. Многие подрядчики отказались возить отходы на другие площадки.

К процессу были привлечены мусоровозы и сотрудники компаний из других городов и даже из соседних Свердловской и Курганской областей. И тогда некоторые граждане фиксировали случаи, когда пустые мусоровозы наматывали километры по Челябинску. В одном из случаев местные журналисты провели расследование и выяснили, что водитель и уборщик одного из мусоровозов просто искали «свою» площадку. Позднее они её нашли и вывезли с неё отходы.