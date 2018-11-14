Фильм о коррупции в медицине Дагестана покажут на международном фестивале

Махачкала, , 10:03 — REGNUM Документальная кинокартина «Порок», снятая дагестанским проектом по защите медицинских прав граждан «Монитор пациента», стал конкурсантам международного фестиваля «Bir Duino» («Один мир») в Киргизии. Фильм рассказывает о коррупции в дагестанской медицине, халатности, мошенничестве, чувстве безнаказанности у чиновников и чувстве беспомощности у пациентов, передаёт 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Официальный показ фильма в рамках фестиваля состоится 14 ноября. Однако в видеохостинге YouTube работа была размещена ещё накануне.

Напомним, «Bir Duino» — это международный фестиваль документального кино о проблемах прав человека, который в 12-й раз пройдёт в Бишкеке с 12 по 17 ноября. В 2018 году фестиваль посвящен 70-летию принятия ООН Всеобщей декларации прав человека.

Возглавивший в 2017 году Дагестан Владимир Васильев неоднократно заявлял, что здравоохранение в республике является одной из самых проблемных сфер, а суммы похищенного в этой сфере исчисляются миллионами рублей. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в регионе был задержан ряд высокопоставленных чиновников и специалистов из данной системы.

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Так, в настоящее время под следствием находятся бывший министр здравоохранения Танка Ибрагимов, экс-руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов, бывший руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев, бывший главврач городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Меджид А. Они и ряд их коллег подозреваются в хищениях и растратах десятков и сотен миллионов рублей.

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