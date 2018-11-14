Власти Ирана казнили двух человек за экономические преступления

Тегеран, , 10:03 — REGNUM Власти Ирана казнили 14 ноября двух мужчин, обвиняемых в совершении экономических преступлений на фоне возможного кризиса, вызванного введением санкций со стороны Вашингтона, сообщает британское агентство Reuters.

Одним из них стал Вахид Мазломин, которого иранские СМИ прозвали «моментным султаном». Его обвиняли в том, что он манипулировал валютным рынком. По информации правоохранительных органов, на момент ареста в его распоряжении находилось две тонны золотых монет.

Вместе с ним был казнен его сообщник, который принимал участие в продаже золотых монет.

Напомним, ввиду экономического давления США, вышедших в мае из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, валюта страны реал потерял до 70% своей цены. Это привело к росту спроса на золото и доллары среди простых граждан исламской республики.