В Западной Европе самая низкая продолжительность жизни выявлена в Германии

Берлин, , 10:06 — REGNUM Среди стран Западной Европы самая низкая продолжительность жизни выявлена в Германии, пишет газета Der Tagesspiegel.

Согласно оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), средняя продолжительность жизни для мужчин в Германии составляет 78 лет — это худший показатель среди 22 стран Западной Европы. Для немецких женщин этот показатель составляет 83,1 года — незначительно выше, чем в Дании и Великобритании (82,7).

По общей продолжительности жизни Германия и Дания занимают последние места. А самая высокая продолжительность жизни женщин зафиксирована в Испании — 85,8 года, мужчин — в Швейцарии — 82,1. В среднем в Западной Европе ожидаемая продолжительность жизни рожденных в настоящее время составляет 79,5 года для мужчин и 84,2 года для женщин.

В странах Восточной Европы продолжительность жизни гораздо ниже: в среднем женщины могут рассчитывать на 77,2 лет жизни, мужчины — на 66,4.

В глобальном масштабе в период с 1950 до 2017 года продолжительность жизни увеличилась почти на 50%: с 48,1 года до 70,5 для мужчин и с 52,9 до 75,6 для женщин.

При этом статистика очень разнится в разных регионах. Например, родившийся сегодня в Центральноафриканской республике мальчик может прожить менее 50 лет, а сингапурская девочка — до 88 лет.