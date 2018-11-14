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На главной улице Ростова-на-Дону развернут новогоднюю ярмарку

Общество

…и сделают часть улицы пешеходной

На главной улице Ростова-на-Дону развернут новогоднюю ярмарку
Александр Алексеевич Бучкури. Рождественский базар. 1906

Ростов-на-Дону, 14 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  В Ростове-на-Дону часть главной улицы города — Большой Садовой — перекроют для массовых гуляний в новогоднюю ночь и на Рождество. У центрального входа в парк имени Максима Горького, где установят главную городскую ёлку, будет развернута ярмарка.

С 25 декабря здесь начнут проводить праздничные концерты. Для удобства горожан участок улицы от проспекта Буденновского до улицы Семашко сделают пешеходной. Для безопасности ростовчан на входах будут услановлены рамки с металлодетекторами.

ИА REGNUM напоминает, что у центрального входа в парк имени Горького установят искусственную 20-метровую ёлку. Стоимость установки составит 750 тыс. рублей. Исполнитель госконтракта также должен украсить деревья парка гирляндами, а площадки для городских праздников — иллюминацией.

Сам город-миллионник к Новому году украсят жар-птицами, матрёшками и гжельской росписью.

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