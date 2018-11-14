На юге Китая стартовали ежегодные международные соревнования полицейских

Фошань, Китай, , 09:50 — REGNUM Второй Всемирный чемпионат по стрельбе среди служащих полиции Международного спортивного союза полицейских (USIP) стартовал в 14 ноября в городе Фошань провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Стражи правопорядка из 69 команд в количестве 256 человек из 68 стран-членов USIP примут участие в соревнованиях. В число участников входят Россия, Пакистан, Индия, Бразилия и Италия. Все они собрались в тренировочном полицейском центре провинции Гуандун для того, чтобы помериться силами в рамках соревнований, которые продлятся до 19 ноября.

Соревнования проводятся на регулярной основе и призваны моделировать различные ситуация, с которыми сталкиваются полицейские по всему миру, включая защита от нападения на прохожих в общественных местах, спасение заложников и прочие ситуации.

Напомним, что первое подобное мероприятие было проведено в столице Венгрии Будапеште в 2015 году. С тех пор оно стало регулярным.