Ростовский перевозчик готов работать в снегопад бесплатно

Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM В связи с непогодой ростовские водители готовы перевозить жителей и гостей Ростова-на-Дону бесплатно. С инициативой выступил бывший перевозчик — АО «АТП-3 Транссервис», ранее обслуживающий пассажиров на маршрутах № 94 и 96. Об этом сообщает паблик «Ростовский Городской Транспорт».

Водители готовы выехать на маршруты в ближайшие несколько дней — до улучшения погодных условий.

«При этом шоферы также готовы работать абсолютно бесплатно. К выезду готово порядка 30 автобусов», — говорится в социальной сети.

Для работы на линии перевозчику нужно соблюсти только одно условие — предоставить предприятию на указанный период работы маршрутные карты.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация на дорогах города-миллионника оставляет желать лучшего. Та же оценка дана пассажирами работе общественного транспорта в непогоду. Мало того, что горожанам приходится ждать автобусы часами, так ещё и в часы пик они проезжают мимо остановок набитые битком. В социальных сетях ростовчане жалуются, что приходится идти пешком или возвращаться домой, так и не дождавшись транспорта.