Практики СФУ в инженерном образовании признаны одними из лучших в России

Красноярск, , 09:42 — REGNUM Два стратегических проекта Сибирского федерального университета — «CDIO — инженерный бакалавриат» и «Специальное инженерное образование» — вошли в число лучших образовательных практик, которые реализуют федеральные инновационные площадки России. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Заместитель руководителя Департамента проектной деятельности СФУ Наталия Гафурова пояснила, что сегодня в России статус федеральных инновационных площадок имеют 157 образовательных организаций, 45 из них — вузы.

«Нам очень почётно быть признанными на этом уровне и предлагать нашу практику инженерного образования для всей страны», — сказала представитель университета.

Добавим, статус федеральной инновационной площадки СФУ получил в 2017 году. Университетская «Модель системных изменений инженерного образования» вошла в число самых эффективных образовательных практик 2018 года. Прогресс СФУ в создании нового инженерного образования также получил высокую оценку экспертов министерства просвещения России.

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