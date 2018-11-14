Бросивший банку в автобусе уроженец Чечни перевоспитался — министр

Грозный, , 09:39 — REGNUM В Грозном перевоспитали уроженца Чеченской Республики Турпала Хасиева, который со словами «Ахмад-сила» бросил алюминиевую банку в пассажира столичного общественного транспорта. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров в эфире НСН.

«Уже (молодой человек) не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу, — подчеркнул министр. — … Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести».

Умаров добавил, что Хасиев, работающий четыре дня в неделю в организации СУРСАД, является очень ответственным молодым человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уроженец Хасиев выложил в интернет видеозапись со своего телефона, на которой видно, как он бросает алюминиевую банку из-под энергетика в пассажира автобуса. Данное видео посмотрел глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав поступок хулигана позорным.

Видеозапись, на которой Хасиев просит прощения за свой поступок, появилась в интернете позднее.

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