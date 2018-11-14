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В Казахстане закрыли 3200 сайтов по продаже наркотиков

Общество

Платежи проходят анонимно в электронном виде

Астана, 14 ноября 2018, 09:44 — REGNUM  Министерство внутренних дел Казахстана закрыло 3 200 сайтов, которые продавали синтетические наркотики, сказал глава МВД Калмуханбет Касымов на пленарном заседании Мажилиса парламента Казахстана, сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

По словам министра, сложность в борьбе с распространением синтетических наркотиков связана с тем, что их формула постоянно меняется. Это не дает возможности вовремя вносить наркотики в список запрещенных веществ.

В результате правоохранительные органы не могут привлечь к ответственности виновных из-за незапрещённости препаратов. Сложность также заключается в том, что все платежи проходят анонимно в электронном виде, а наркотики доставляются по почте.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что в республике выявлено 845 интернет-ресурсов и 12 телеграм-каналов, рекламирующих и распространяющих наркотические средства.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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