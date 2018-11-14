В Свердловской области создают единую социальную карту

Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Свердловской области будет создана единая социальная карта уральца. Указ об утверждении соответствующего положения подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Целью создания карты является повышение доступности, эффективности и качества оказываемых жителям региона мер социальной поддержки. Речь также идёт о медицинских, транспортных, образовательных и других услугах.

Отвечать за её внедрение будет региональное минсоцполитики. Срок действия карты составит пять лет.

«Создание единой карты призвано сделать все услуги более доступными уральцам, упростить и облегчить всю систему представления госуслуг», — заявлял ранее губернатор.