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У Перми появится гимн

Общество

Сейчас идёт процесс по созданию оргкомитета по разработке гимна

Пермь, 14 ноября 2018, 09:34 — REGNUM  Пермь изъявила желание иметь собственный гимн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме, принято решение рекомендовать Пермской городской Думе создать организационный комитет по разработке гимна муниципалитета.

Оргкомитет наделят функциями совещательного органа, в состав войдут депутаты, чиновники, общественники. Они будут утверждать порядок работы конкурсной комиссии, которая будет состоять из профессионалов музыкальной среды.

Гимн — это третий символ города Перми наряду с флагом и гербом. Опыт подобной работы над символами есть, отметили в гордуме.

Добавим, в конце 2017 года Пермский край обзавёлся официальным гимном. Им стала песне «Мой Пермский край», которая появилась в начале 2003 года и стала неофициальным гимном региона.

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