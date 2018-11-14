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Под Красноярском обезопасили объекты производства плутония

Общество

Работы завершены раньше срока

Железногорск, Красноярский край, 14 ноября 2018, 09:21 — REGNUM  Объекты производства оружейного плутония, расположенные в городе Железногорске Красноярского края, теперь не представляют угрозы для экологической безопасности. Специалисты Горно-химического комбината недавно завершили работы по приведению в ядерно-безопасное состояние бассейнов выдержки облучения ядерного топлива (ОЯТ) промышленных уран-графитовых реакторов предприятия. Причём это было сделано досрочно. Об этом сообщает корпоративное издание комбината «Вестник ГХК».

Эти бассейны долгие годы служили для приёмки, временного хранения, сортировки и последующей выдачи на переработку ОЯТ реакторов завода. В 2012 году все облучённые стандартные урановые блоки были переработаны, а в 2017-м завод завершил их вывоз на ФГУП «ПО «Маяк», и нужда в этом объекте отпала. Теперь можно было приступить к работам по выводу бассейнов из эксплуатации.

Однако за период эксплуатации в бассейнах, в частности, накопились иловые отложения. Они считаются среднеактивными радиоактивными отходами. В настоящее время объект выведен на консервацию с отключением систем жизнеобеспечения.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» является предприятием Госкорпорации «Росатом» по созданию полного технологического комплекса в области обращения с отработавшим ядерным топливом энергетических реакторов и замыкание ядерного топливного цикла.

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Атомная энергетика
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