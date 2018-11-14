За безопасностью в Москве зимой будут следить 27 беспилотников

Москва, , 09:14 — REGNUM В Москве зимой начинает работать воздушный патруль. За бБезопасность в местах отдыха москвичей будут следить 27 беспилотников, Спасатели с помощью квадрокоптеров будут патрулировать столичные водоемы, парки и лесные массивы, сообщается на портале мэра Москвы.

В частности, беспилотники будут контролировать места зимней рыбалки, зоны крещенских купаний и места любителей зимнего закаливания, а также места катания на лыжах и санках.

В Главногмуправления МЧС по Москве пояснили, что квадрокоптер способен подниматься на высоту до 500 метров, его скорость достигает 60 км/час, радиус действия — до 5 км. Беспилотник снимает и передает изображение в режиме онлайн на мониторы в дежурную часть и на планшеты спасателей. Сотрудники МЧС сразу направляются на место ЧП.

Подробнее: В РФ могут ввести штраф за запуск незарегистрированных беспилотников

Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили штрафовать за запуск незарегистрированных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что запустивший в небо незарегистрированный беспилотник человек заплатит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

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