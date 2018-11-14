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Верховный народный суд КНР пересмотрел 28 тыс. приговоров за пять лет

Общество

Среди них пересмотренные дела Хуугджилта и Не Шубиня, которые были казнены за изнасилование и убийство по ложным обвинениям

Пекин, 14 ноября 2018, 09:06 — REGNUM  Верховный народный суд Китая сообщил о том, что по всей стране с октября 2013 года и по сей день было рассмотрено 28 тыс. дел о государственной компенсации в рамках защиты законных прав тех, кто был осужден по ошибке, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Среди них пересмотренные дела Хуугджилта и Не Шубиня, которые были казнены за изнасилование и убийство по ложным обвинениям. Оба были оправданы в 2014 и 2016 году соответственно. Верховный народный суд также сообщил о деталях пяти самых показательных случаях государственной компенсации за судебную ошибку.

Читайте также: Семья гражданина КНР, казненного из-за судебной ошибки, требует компенсацииВысокопоставленный сотрудник Верховного народного суда Чжу Эрцзюнь выразил надежду, что обнародование подобного рода случаев может укрепить защиту гражданских и человеческих прав, а также избежать в дальнейшем несправедливости в связи с судебной ошибкой.

Напомним, что в рамках судебной реформы в Китае запущена программа компенсации жертвам несправедливости в системе правосудия или их близким. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь неоднократно заявлял, что судебная реформа должна укрепить доверие граждан к системе правосудия.

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