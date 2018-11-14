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«Кандидат от Порошенко» не поддержал решение синода УПЦ МП

Общество

Священнослужитель не согласен разорвать евхаристическое общение с Константинополем

Киев, 14 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  Решение экстренного собора Украинской православной церкви, принятое на заседании 13 ноября, не подписал единственный из 83 его участников — митрополит Винницкий и Барский Симеон, сообщило 13 ноября издание «Левый берег» со ссылкой на собственные источники.

Собор осудил решение синода Константинопольского патриархата о снятии анафемы с руководителей украинских раскольничьих организаций, а также отказался участвовать в создании автокефальной украинской церкви и прекратил евхаристическое общение с Константинополем.

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По информации журналистов, митрополит Симеон выразил несогласие с пунктом о прекращении общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 13 ноября в Киеве была сорвана встреча между иерархами канонической УПЦ и президентом Украины Петром Порошенко. Позже советник Порошенко признал, что президент встречался со священнослужителями, но только с теми, кто поддерживает создание на Украине автокефальной церкви под патронатом Константинополя.

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Напомним также, депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал митрополита Винницкого и Барского Симеона тем, кого Порошенко хочет видеть на посту руководителя новой украинской церкви.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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