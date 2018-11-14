Кемеровские вузы хотят объединить из-за падения качества подготовки

Кемерово, , 08:42 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв назвал несбыточными мечтами присвоение Сибирскому государственному университету статуса опорного вуза. По словам главы региона, федеральное законодательство позволяет субъектам федерации иметь на своей территории только один главный вуз, и такой в Кузбассе уже есть — КемГУ, пишет ресурс City-n.ru.

Тем временем «Газета Кемерова» сообщила, что согласно заявлению Сергея Цивилёва, кемеровские вузы из-за падения качества подготовки студентов и слишком большого количества филиалов объединят. Процесс будет согласован с федеральными ведомствами, планируется привлечение государственных инвестиций.

Таким образом в Кузбассе могут сохраниться три главных вуза: Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ), Кемеровский государственный университет (КемГУ). Также останутся профильные университеты сельского хозяйства, медицины и культуры. Остальные же, находящиеся в ведомстве министерства образования, объединят.

Программа по реформе высшего образования Кемеровской области будет доработана к концу ткущего года.

Отметим, ранее стало известно, что Кемеровский госуниверситет вошёл в десятку лучших опорных вузов страны и получит субсидию от Минобрнауки.