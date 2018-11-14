Очередная операция по ликвидации лагеря мигрантов прошла в Гранд-Сенте

Гранд-Сент, Франция, , 08:29 — REGNUM Около 450 мигрантов были эвакуированы из муниципального района в Гранд-Сенте вблизи Дюнкерка во время новой операции, сообщает Le Figaro.

Операция проводилась с 08:00 до 13:00 и привела к эвакуации мигрантов, которые находились на так называемом участке фермы иезуитов, недалеко от парка Puythouck, где мигранты регулярно организовывают лагерь.

Сообщается, что все мигранты были распределены в 20 приемных центрах.

Это уже седьмая операция такого рода в Гранд-Сенте, куда регулярно приезжают мигранты, желающие добраться до Великобритании.

В конце октября министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил твердую волю правительства по ликвидации лагеря в парке Puythouck, где проживало 1800 беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эвакуация того же типа состоялась 28 сентября 2018 года. Около 500 человек были посажены в автобусы и отправлены в приемные центры в О-де-Франс.

Подробности: Во Франции приступили к ликвидации лагеря мигрантов в Гранд-Сент